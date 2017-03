Usa, Trump e i repubblicani cancellano la privacy sul web

Le informazioni che potranno essere vendute includono anche la cronologia delle ricerche, la geolocalizzazione, i numeri di previdenza sociale o le app scaricate dai negozi digitali.



Non più necessario il consenso dei clienti - La normativa è passata con 215 voti a favore e 205 contrari, con 15 repubblicani che hanno condiviso lo sforzo dei democratici per mantenere in vita le regole promosse dall'amministrazione Obama. Regole che avrebbero dovuto entrare in vigore a fine anno, obbligando i fornitori di connessione a banda larga a chiedere il consenso dei clienti per poter cedere alle agenzie pubblicitarie numerose informazioni sulle loro attività online.



"Come Google e Facebook" - I provider saranno così in grado di mappare gli atteggiamenti, i gusti e le preferenze dei loro utenti. Acquisti, viaggi, siti consultati, carte di credito utilizzate, tutti dati (personali, finanziari ma anche sanitari) che potranno commerciare senza chiedere alcun permesso. Società come Google e Facebook non avevano e non hanno invece alcun obbligo di chiedere il consenso degli utenti per mappare le loro navigazioni: i repubblicani hanno invocato questa discrepanza per cancellare le norme di Obama.



Mercato web aperto - I colossi delle telecomunicazioni entrano in questo modo nella gara per la torta pubblicitaria online da 83 miliardi di dollari insieme a Big G e al colosso di Mark Zuckerberg. E con una posizione privilegiata: le società possono tracciare qualsiasi sito navigato e monitorare con precisione con maggiore completezza le attività online.