Usa, Trump conferma: Giuliani escluso da rosa dipartimento di Stato

Il nome di Rudy Giuliani è stato ufficialmente escluso dalla rosa dei candidati per il posto di segretario di Stato Usa nell'amministrazione Trump. Come dettato da consuetudine, è lo stesso Giuliani a ritirare il suo nominativo, mentre resta vicepresidente della transition-team, come conferma un comunicato di Donald Trump. Il presidente eletto ha comunque sottolineato di vedere "un posto per lui più avanti nell'amministrazione".