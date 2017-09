Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , ha firmato una risoluzione votata all'unanimità dal Congresso americano che " respinge i nazionalisti bianchi , i suprematisti bianchi, il Ku Klux Klan, i neo-nazisti e gli altri gruppi che promuovono l'odio". "In quanto americani, condanniamo le recenti violenze a Charlottesville e ci opponiamo a odio, intolleranza e razzismo in tutte le sue forme", si legge in una dichiarazione del presidente Trump.

"Non importa quale sia il colore della nostra pelle o la nostra provenienza etnica - continua il numero uno della Casa Bianca -, viviamo tutti sotto le stesse leggi, salutiamo la stessa bandiera e siamo tutti frutto dello stesso Dio. Siamo una nazione fondata sulla verità che tutti siamo creati uguali. Come un sol popolo, andiamo avanti per riscoprire i legami dell'amore e della lealtà che ci tengono insieme in quanto americani".