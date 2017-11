Usa, Trump: "Ci sarà un taglio delle tasse per Natale"

"Ci sarà un taglio delle tasse per Natale". Lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, commentando il piano di riforma presentato dai repubblicani. Trump vorrebbe che le misure venissero approvate entro l'anno, in modo da farle entrare subito in vigore. "Il taglio delle tasse è quello di cui l'economia ha bisogno per volare ancora più in alto", ha aggiunto.