Usa: Trump chiede un Van Gogh in prestito, il Guggenheim offre in alternativa il water d'oro

La satira di Maurizio Cattelan ha contagiato anche il Guggenheim , di Manhattan, che ha dato una risposta inaspettata alla richiesta del presidente degli Stati Uniti. Donald Trump e moglie avevano infatti chiesto in prestito un'opera di Van Gogh , "Panorama con Neve" del 1888, che raffigura un uomo a spasso con il cane, per gli appartamenti privati della East Wing della Casa Bianca . L'importante museo per tutta risposta ha offerto il water d'oro dell'artista veneto, soprannominato "America".

A pubblicare la notizia il Washington Post, che è entrato in possesso della corrispondenza via e-mail tra Casa Bianca e museo. Il water a 18 carati perfettamente funzionante era stato descritto dai critici come una satira dell'eccesso di ricchezza negli Usa e implicitamente una frecciata a Trump, la cui passione per gli accessori dorati, dalla Trump Tower ai rubinetti dei bagni del suo jet privato, è ben nota.



Gli Obama avevano chiesto e ottenuto un Rothko e un lavoro di Jasper Johns, mentre i Kennedy un Delacroix. Il dipinto di Van Gogh era già destinato a Bilbao.