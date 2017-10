Usa, Trump cambia strategia: attacca Obamacare per decreto

Vista l'impossibilità di varare in Congresso una riforma sanitaria che abolisca l'Obamacare, il presidente Donald Trump ha deciso di ricorrere ai suoi poter esecutivi. Secondo il Wall Street Journal, è in arrivo un decreto che permetterà di cambiare alcuni regolamenti: in particolare sarà ordinato alle agenzie federali di prendere le misure necessarie per aumentare la vendita di piani assicurativi meno costosi ma con meno coperture.