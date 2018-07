Usa, Trump avverte il presidente iraniano Rohani: "Fate attenzione"

Sale la tensione fra Iran e Stati Uniti: il presidente americano Donald Trump ha rivolto un duro messaggio al suo omologo iraniano, Hassan Rohani, intimando di "fare attenzione". " Non minacciate mai più gli Stati Uniti - ha scritto il tycoon su Twitter - o ne pagherete le conseguenze, come pochi nella storia hanno fatto prima". Domenica Rohani aveva avvertito Trump di "non giocare con la coda del leone".

"Gli Stati Uniti non sono una nazione che tollererà più le vostre stupide parole di violenza e morte", ha aggiunto il numero uno della Casa Bianca. La replica di Trump arriva il giorno dopo la critica iraniana contro le politiche ostili degli Stati Uniti nei confronti del Paese.



"Signor Trump, tenga presente che lei non può provocare il popolo iraniano a scapito della sicurezza e degli interessi del Paese. L'Iran è padrone e non sarà il servitore o il tuttofare di nessuno", aveva affermato Rohani.



Pompeo: "Khamenei ha un fondo segreto da 95 miliardi di dollari" - La guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, possiede un fondo speculativo segreto personale da 95 miliardi di dollari non tassato e utilizzato dalle Guardie islamiche rivoluzionarie. E' quanto ha rivelato il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, aggiungendo che "il livello di corruzione e ricchezza tra i leader del regime dimostra che l'Iran è gestito da qualcosa che somiglia alla mafia più che a un governo".