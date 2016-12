Usa, Trump attacca: Papa vergognoso

Nuovo attacco di Donald Trump al Papa. "E' vergognoso che un leader religioso metta in dubbio la fede di una persona", afferma il magnate dopo che il Pontefice lo aveva definito "non cristiano" per le sue parole contro gli immigrati. "Il Santo Padre è una figura molto politicizzata. E non comprende i nostri problemi", ha ribadito il candidato repubblicano. "Dovrebbe pregare che io diventi presidente perché così l'Isis non potrà attaccare il Vaticano".