Usa, Trump attacca leader repubblicani in Senato sull'Obamacare

Il presidente americano Donald Trump ha criticato Mitch McConnell, il leader dei repubblicani in Senato, sulla riforma sanitaria. Secondo McConnell, le aspettative di Trump "sono troppo alte". "Non penso - ha replicato il presidente Usa -. Dopo sette anni passati a dire che l'Obamacare sarebbe stata abolita e sostituita, perché ancora non è stato fatto?".