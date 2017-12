Usa, Trump attacca Kim Jong-un: "E' un cagnolino malato"

Durante un comizio in Missouri il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha descritto il leader nordcoreano Kim Jong-un un "Sick puppy", ovvero un cagnolino malato. Si tratta dell'ennesimo episodio della "guerra di insulti" tra i due leader. Trump, dopo aver definito la riforma delle tasse come "un carburante per razzi per l'economia americana", è poi tornato a chiamare Kim "little rocket man", piccolo uomo missile.