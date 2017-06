Usa, Trump approva l'invio di altri soldati in Afghanistan

Il presidente americano, Donald Trump, ha dato il via libera a un rafforzamento del contingente militare in Afghanistan. Spetterà ora al segretario alla Difesa, John Mattis, decidere il numero di soldati che andranno impiegati. Secondo le stime di Washington, gli Stati Uniti potrebbero decidere d'inviare tra 3 e 5mila soldati in più, che si aggiungerebbero agli 8.400 già stazionanti nel Paese.