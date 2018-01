Usa, Trump annulla la visita a Londra in programma a febbraio

Donald Trump ha annullato la visita in Gran Bretagna in programma a febbraio per inaugurare la nuova ambasciata Usa a Londra. Trump ha spiegato in un tweet di avere preso la decisione a causa del suo disappunto nei confronti del predecessore Barack Obama, che avrebbe venduto l'attuale ambasciata per "noccioline", per costruirne una da 1,2 miliardi di dollari. Secondo il Guardian, la visita sarebbe invece stata annullata per il timore di proteste.

"Non sono un fan della amministrazione Obama che ha svenduto per una manciata di noccioline la più bella e meglio posizionata ambasciata di Londra solo per il gusto di costruirne una nuova al prezzo di 1,2 miliardi di dollari, Mica un grande affare. E volevano che andassi a tagliare i nastro. No!", scrive su Twitter.



Secondo fonti del governo britannico il segretario di stato Rex Tillerson potrebbe fare le sue veci. La premier Theresa May aveva invitato Trump per la visita di stato un anno fa, poco dopo il suo insediamento alla Casa Bianca. Ma con la minaccia degli attivisti di protestare per non dare l'opportunità al miliardario di parlare al Parlamento britannico, non era ancora stata annunciata alcuna data per la visita.



L'alternativa era quella di una visita meno formale, "un viaggio di lavoro" per il mese prossimo per tagliare il nastro dell'ambasciata a Nine Elms e per incontrare May. Nella stessa occasione Trump avrebbe dovuto incontrare la regina Elisabetta II ma senza il banchetto di Stato. Al momento il piano sembra che sia stato ridimensionato e abbandonato.