Usa, Trump all'attacco sul riconteggio: vinto anche il voto popolare

"Oltre ad aver vinto il collegio elettorale in maniera schiacciante, ho vinto il voto popolare, se si deducono le milioni di persone che hanno votato illegalmente". Il presidente eletto Donald Trump torna all'attacco su twitter, lanciando questo messaggio contro il riconteggio dei voti in Wisconsin per iniziativa della candidata dei Verdi Jill Stein, con l'appoggio della campagna elettorale di Hillary Clinton.