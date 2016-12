Usa, Trump al lavoro sulle nomine: resta nodo segretario di Stato

Dopo la pausa per il weekend di festa in occasione del "Giorno del Ringraziamento", il presidente eletto degli Usa, Donald Trump, è ripartito alla volta di New York, dove nelle prossime ore incontrerà almeno otto persone nell'ambito delle "consultazioni" per dar forma alla sua squadra di governo. Sono diversi i nodi ancora da sciogliere, a partire dalla carica di segretario di Stato, per la quale Trump aveva manifestato interesse verso Mitt Romney.