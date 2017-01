Usa, Trump al concerto inaugurale: ovazione per lui e la moglie Melania

Usa, ovazione per Trump e Melania al concerto inaugurale 1 di 9 Ansa Ansa Usa, ovazione per Trump e Melania al concerto inaugurale 2 di 9 Ansa Ansa Usa, ovazione per Trump e Melania al concerto inaugurale 3 di 9 Ansa Ansa Usa, ovazione per Trump e Melania al concerto inaugurale 4 di 9 Ansa Ansa Usa, ovazione per Trump e Melania al concerto inaugurale 5 di 9 Ansa Ansa Usa, ovazione per Trump e Melania al concerto inaugurale 6 di 9 Ansa Ansa Usa, ovazione per Trump e Melania al concerto inaugurale 7 di 9 Ansa Ansa Usa, ovazione per Trump e Melania al concerto inaugurale 8 di 9 Ansa Ansa Usa, ovazione per Trump e Melania al concerto inaugurale 9 di 9 Ansa Ansa Usa, ovazione per Trump e Melania al concerto inaugurale leggi dopo slideshow ingrandisci

L'accoglienza non poteva essere migliore per la first family, con cori da stadio "Trump! Trump!" e "Usa! Usa!", proprio come durante gli animati comizi della campagna elettorale. E il neopresidente che saluta tutti col pollice alzato e il segno della vittoria. In tribuna d'onore c'à la tribù Trump al completo: figli, generi, nuore e nipoti. Il presidente eletto prende posto con la moglie Melania in prima fila accanto alla figlia Ivanka e al genero Jared Kushner, non a caso le due figure della famiglia che avranno un ruolo centrale alla Casa Bianca.



Tutte emozioni che nel giro di poche ore sono destinate a moltiplicarsi, quando il neo presidente su un'altra scalinata, quella di Capitol Hill, sede del Congresso americano, giurerà come 45esimo presidente degli Stati Uniti. E mentre il figlio Eric si fa un selfie, e la figlia Tiffany si guarda intorno visibilmente impressionata dalla presenza di tanta gente, il tycoon si gode lo spettacolo musicale battendo il ritmo con le mani e poi alzandosi per accennare al ballo accanto alla neo first lady che appare più compassata.



A New York cortei anti-Trump - Intanto davanti a una delle Trump Tower di Manhattan, quella di Columbus Circle davanti a Central Park, la prima grande manifestazione anti-Trump. La prima di una serie di proteste che per l'Inauguration Day porteranno in piazza - secondo le previsioni - oltre un milione di persone non solo in tutte le grandi città degli Stati Uninti, ma anche in Europa: da Londra alla porta di Brandeburgo a Berlino. Alla protesta di New York sono presenti anche alcune stelle del mondo dello spettacolo, come il regista di denuncia Michael Moore e l'attore Robert De Niro. Partecipa anche il sindaco di New York Bill de Blasio, che secondo molti potrebbe essere uno degli sfidanti di Trump fra quattro anni.