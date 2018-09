Usa, Trump: "Accordo giusto per noi o Canada fuori dal Nafta"

Donald Trump torna a minacciare di escludere il Canada dal trattato di libero scambio nordamericano (Nafta). "Non c'è necessità politica di mantenere il Canada nel nuovo accordo Nafta. Se non facciamo un accordo giusto per gli Usa dopo decenni di abusi, il Canada sarà fuori", ha scritto Trump su Twitter, il giorno dopo la sospensione fino a mercoledì dei colloqui con Ottawa.