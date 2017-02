Usa, Trump a Xi Jinping: "Onorerò politica di una sola Cina"

Il presidente Usa Donald Trump e quello cinese Xi Jinping si sono invitati reciprocamente nei rispettivi Paesi nella telefonata che ha rotto il lungo gelo. "I due leader hanno discusso numerosi argomenti e il presidente Trump, su richiesta del presidente Xi, ha concordato di onorare la nostra politica di 'una sola Cina'", riferisce la Casa Bianca in una nota. I due leader "si impegneranno in discussioni e negoziazioni su varie questioni di reciproco interesse". La telefonata è stata "estremamente cordiale" e i due presidenti hanno espresso "i migliori auguri al popolo dell'altro Paese".



Il presidente cinese Xi Jinping ha elogiato il riconoscimento del presidente americano. Lo ha annunciato la Cctv, la tv ufficiale cinese. "Xi Jinping saluta la riaffermazione da parte di Trump dell'adesione del governo americano al principio dell'unica Cina", ha indicato la televisione Cctv sul suo sito internet. Questo principio, che Trump sembrava aver ritirato in ballo nelle ultime settimane, vieta a Paesi terzi di avere relazioni diplomatiche con l'isola di Taiwan, considerata da Pechino una provincia della Cina.



Gli Stati Uniti hanno rotto nel 1979 le relazioni diplomatiche con Taiwan e hanno riconosciuto il regime comunista della Cina continentale come l'unica autorità legittima cinese. Ma Washington continua ad avere scambi commerciali con Taiwan a cui vende inoltre armamenti.