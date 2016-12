Usa, trovato e ucciso uno degli ergastolani fuggiti dal carcere

La polizia ha trovato e ucciso in un conflitto a fuoco Richard Matt, uno dei due ergastolani fuggiti da un carcere di massima sicurezza di New York. Matt era in fuga dal 5 giugno quando col suo compagno di cella David Sweat aveva lasciato il penitenziario scavando una serie di tunnel. I due avevano irriso le guardie lasciando anche un biglietto con su scritto "buona giornata".

Matt era in carcere per scontare 25 anni di galera dopo una condanna per omicidio. Sweat invece era stato condannato all'ergastolo per avere assassinato un vicesceriffo nel 2002. Per la loro fuga sono stati arrestati, con l'accusa di complicità, anche una guardia carceraria e una donna, insegnante di sartoria della stessa struttura detentiva e probabilmente infatuata di uno dei killer.