Usa, trovati cinque cadaveri in una casa in Oklahoma: fermati due ragazzi

Macabra scoperta a Broken Arrow, cittadina statunitense nell'est dell'Oklahoma. La polizia ha trovato in una casa i corpi di 5 persone, pugnalate a morte. Oltre ai cadaveri nell'abitazione c'era una bambina in gravi condizioni: la piccola è stata ricoverata in ospedale. Gli agenti hanno fermato due teenager, di 16 e 18 anni, entrambi imparentati con le vittime.