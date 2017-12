Usa,treno passeggeri deraglia a sud di Seattle: 3 morti e 100 feriti

Un treno passeggeri della Amtrak è deragliato a sud di Seattle , nello Stato di Washington, mentre si trovava su un ponte e alcune carrozze sono cadute sulla strada sottostante, la "Interstate 5". Il bilancio è di 3 morti e 100 feriti. L'incidente è avvenuto intorno alle 7.30 ora locale, le 16.30 in Italia, sulla tratta Seattle-Portland, proprio durante il viaggio inaugurale. Escluso il terrorismo tra le cause.

A bordo del convoglio, proprio perché si trattava del primo viaggio, c'erano solo 78 passeggeri e 5 membri d'equipaggio nonostante una capienza di 250 persone. Nell'incidente, in cui sono usciti dal binario 13 vagoni, sono rimaste coinvolte anche diverse automobili che transitavano in quel momento sotto il ponte: l'unica carrozza del convoglio a non deragliare è stata la locomotiva.

Immediata la reazione del presidente Usa, Donald Trump, alla notizia dell'incidente: in un tweet l'inquilino della Casa Bianca sostiene che l'episodio "mostra più che mai perché il nostro piano per le infrastrutture che verrà presentato presto deve essere approvato rapidamente. Settemila miliardi spesi in Medio Oriente mentre le nostre strade, ponti, tunnel, ferrovie (e altro) si sgretolano! Non per molto ancora!".