Usa, treno dei pendolari per New York si schianta in stazione: morta una donna, almeno 114 i feriti

Un treno di pendolari , che ogni giorno trasporta migliaia di persone a New York, si è schiantato nella stazione ferroviaria di Hoboken , in New Jersey: il bilancio dell'incidente è di una donna morta e 114 feriti , di cui due in gravissime condizioni. I soccorsi per almeno un paio di ore hanno lavorato per liberare decine di passeggeri rimaste intrappolate tra le lamiere. Si ipotizza l'errore umano: il convoglio andava troppo veloce.

All'inizio si era davvero temuto il peggio, con i primi soccorritori che raccontavano una scena che lasciava presagire la presenza di parecchie vittime. Del resto sia il treno sia le piattaforme dei binari della stazione di Hoboken a quell'ora erano affollatissime. In tanti ogni giorno prendono la 'Pascack Valley Line', linea ferroviaria della New Jersey Transit che da Spring Valley, a nord di New York, arriva proprio ad Hoboken. Lì i pendolari possono raggiungere l'altra sponda dell'Hudson o via treno, arrivando alla stazione di Penn Station, in Midtown Manhattan, oppure attraverso i servizi di bus e traghetti. Molti sono diretti anche in Pennsylvania, a Filadelfia.



In tanti sul treno si sono subito accorti, all'ingresso della stazione di Hoboken, che qualcosa non andava. "Eravamo già tutti in piedi in attesa di scendere, ma il treno non rallentava", racconta un testimone. Poi il terribile schianto. Immediati i soccorsi, che hanno impiegato alcune ore per liberare tutte le persone rimaste intrappolate tra le lamiere. Una parte del tetto della pensilina è crollato. E scoppia puntuale la polemica sulla sicurezza di treni e infrastrutture, definite da molti vecchie e inadeguate. Basti pensare all'assenza di un sistema frenante automatico, oramai in uso un po' ovunque. Qualcuno ricorda come proprio alla stazione di Hoboken successe un incidente simile nel 2011, che provocò 34 feriti.