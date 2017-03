Usa, treno contro bus in Mississippi: 4 morti e quaranta feriti

Un treno si è scontrato con un bus a noleggio a Biloxi, in Mississippi, causando almeno 4 morti e quaranta di feriti. Sul mezzo c'erano 50 persone. Il capo della polizia di Biloxi, John Miller, afferma che non è ancora chiaro perché il pullman, proveniente da Austin, in Texas, fosse fermo sulle rotaie.