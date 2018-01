Usa, treno con a bordo parlamentari urta camion: un morto

Un treno con a bordo alcuni membri del Congresso americano ha urtato un mezzo pesante mentre si dirigeva da Washington in West Virginia, dove è in programma un convegno. Il bilancio è di un morto e di diversi feriti ma non tra i passeggeri. A bordo anche lo speaker della Camera del Congresso, Paul Ryan. L'incidente è avvenuto a poche ore dal discorso sullo stato dell'Unione di Donald Trump pronunciato al Congresso in seduta plenaria.