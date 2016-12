Usa: tre cittadini americani condannati per sostegno all'Isis

Tre persone con doppia cittadinanza somala e americana sono stati ritenuti colpevoli di aver cercato di unirsi all'Isis in Siria. Lo ha stabilito un tribunale di Minneapolis, in Minnesota. Si tratta di Guled Omar, 21 anni, Abdirahman Daud, 22 anni, e Mohamed Farah, 22 anni, arrestati un anno fa e condannati per diversi capi d'accusa. I tre facevano parte della comunità somala di Minneapolis, la più importante degli Stati Uniti.