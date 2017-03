Usa, "Travel ban" in vigore dal 16 marzo: l'Iraq tolto dalla lista dei Paesi "nemici"

Il nuovo divieto sugli ingressi negli Usa da alcuni Paesi a maggioranza musulmana entrerà in vigore il 16 marzo e, rispetto alla versione originaria, non riguarderà chi arriva dall'Iraq. Lo spiega Kellyanne Conway, una delle più strette collaboratrici del presidente americano Donald Trump, aggiungendo che "i rifugiati siriani saranno trattati come tutti gli altri profughi". Il "Travel ban" non riguarderà chi è in possesso di una green card.