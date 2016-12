Usa,tragedia al poligono di tiro: spara e uccide figlio per sbaglio

Un 14enne è morto dopo essere stato colpito accidentalmente dal padre in un poligono in Florida. L'uomo, William Brumby, stava sparando con la sua arma quando un bossolo deviato da un muro vicino è finito dentro la sua camicia. Come riferito dallo sceriffo della contea di Sarasota, Brumby ha tentato di rimuovere il bossolo con la mano destra, quella che impugnava l'arma, e accidentalmente ha colpito il figlio Stephen, che stava dietro di lui.