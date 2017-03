Usa, Tillerson ordina stretta sui controlli per concedere visti

Il segretario di Stato americano, Rex Tillerson, ha ordinato alle ambasciate Usa nel mondo di rafforzare i controlli di sicurezza prima di accordare i visti d'ingresso per i turisti, per coloro che viaggiano per affari e per i parenti dei residenti. Lo scrive il New York Times. Le nuove regole non si applicheranno ai cittadini di 38 paesi, tra i quali gran parte dell'Europa e molti alleati di lunga data. Disposti anche controlli delle attività sui social.