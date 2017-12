Usa, Tillerson lasciato all'oscuro da Kushner su piano per M.O.

Jared Kushner sta lasciando all'oscuro il segretario di Stato Rex Tillerson sulle trattative per il Medio Oriente. Secondo indiscrezioni dell'agenzia Bloomberg, Tillerson è preoccupato per i contatti dietro le quinte fra il marito di Ivanka e il principe alla corona saudita Mohammed bin Salman su un piano per la creazione di uno Stato palestinese o di un territorio sostenuto finanziariamente da diversi paesi, inclusa l'Arabia Saudita.