Usa, Tillerson avverte Messico su interferenza russa in elezioni

In vista delle elezioni presidenziali del primo luglio, gli Usa hanno messo in guardia il Messico da una potenziale interferenza della Russia. "Sappiamo che Mosca ha lasciato impronte su una serie di elezioni nel mondo", ha detto Rex Tillerson in una conferenza in Messico. Il Segretario di Stato americano ha aggiunto: "Lo sentiamo dalle nostre controparti europee, quindi il mio consiglio al Messico è di prestate attenzione a quel che sta succedendo".