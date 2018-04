Non ce l'ha fatta Jennifer Riordan, unica vittima dell'incidente sul volo 1380 della Southwest Airlines, partito da Dallas. L'improvvisa esplosione di un motore in volo, le cui cause sono ancora da accertare, ha distrutto uno dei finestrini del velivolo causando un'enorme differenza di pressione che ha in parte trascinato all'esterno la donna. Sono servite tre persone per riportarla dentro ma le lesioni subite sono state fatali, nonostante il rapido intervento dei soccorsi dopo l'atterraggio di emergenza all'aeroporto di Philadelphia. L'intera situazione è stata gestita perfettamente dalla pilota Tammie Jo Shults, ex soldato della Marina che con fermezza ha comunicato con la torre di controllo senza mai perdere la calma nonostante i feriti a bordo e il panico generale dei passeggeri. In molti la definiscono una eroina americana e la ringraziano per la sua bravura.