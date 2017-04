Usa, Teresa e Isaac sposati da 69 anni muoiono a 40 minuti di distanza

Dopo 69 anni di matrimonio, il legame di una coppia può essere così forte da vivere insieme letteralmente fino all'ultimo respiro. Succede in un ospedale di un sobborgo di Chicago, dove i coniugi argentini Teresa, 89 anni, e Isaac Vatkin di 91, sono deceduti tenendosi per mano a soli 40 minuti di distanza . Per i due, che si trovavano all'Highland Park Hospital di Skokie, in Illinois, non vi era più speranza di sopravvivere, i loro letti sono stati portati nella stessa stanza e sono rimasti mano nella mano fino all'ultimo secondo.

Il figlio Leo Vatkin ha pubblicato le foto dei suoi genitori come immagine di profilo e copertina del suo profilo Facebook, in ricordo dei suoi genitori e la figlia Clara il giorno del funerale ha ricordato la grandezza e la potenza del loro "amore immenso". "Non avrei voluto perderli", ha invece raccontato il nipote della coppia William, "ma non potevo chiedere niente di meglio, sono morti nano nella mano".



Il signor Vatkin faceva il commerciante, la signora Vatkin era una casalinga e manicurista. La coppia ha cresciuto tre figli Clara, Daniel e Leonardo a Skokie, Illinois, e aveva un rapporto molto stretto anche con i nipoti. Ad andarsene per prima è stata Teresa, vinta dall'Alzheimer. Quaranta minuti dopo, il marito Isaac, che la visitava ogni giorno e aveva imparato a usare il computer per fare ricerche sul morbo che l'aveva afflitta e sulle possibili cure, l'ha raggiunta in cielo.