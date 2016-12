6 aprile 2015 Usa, tentano di rubare il miele da un alveare: attaccati da 30mila api Provvidenziale intervento dei vigili del fuoco, che hanno salvato i tre, ora all'ospedale, utilizzando gli idranti Tweet google 0 Invia ad un amico

18:20 - Volevano rubare il miele dall'alveare. E sono stati attaccati da 30mila api. E' successo in Florida, negli Stati Uniti. Per salvare i tre malcapitati sono intervenuti i vigili del fuoco con gli idranti. "Erano coperti di api: barba, capelli, abiti, ovunque", ha raccontato un testimone. I tre sono stati portati in ospedale, ma non sono in pericolo di vita. Ognuno di loro ha circa 50 punture.