Usa: tenta di sfuggire alla polizia, esce di strada e "vola" fuori dall'auto

In un disperato tentativo di sfuggire alla polizia è finito con il suo pick up fuori strada ed è letteralmente "volato" fuori dall'abitacolo dell'auto. E' accaduto in Idaho, Usa. L'uomo, Jose Manuel Sanchez, come si vede dal video ripreso dalla telecamera presente sull'auto degli agenti, nonostante l'incredibile salto, si è rialzato ed è fuggito a piedi, per poi essere riacciuffato poco dopo.