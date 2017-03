Usa, tempesta di neve: 31 milioni di americani in allerta

La costa Est degli Stati Uniti è nella morsa della bufera di neve più intensa della stagione: otto Stati e 31 milioni di americani , secondo la Cnn, sono sotto l'allerta per la tempesta. I voli cancellati in settimana, secondo il sito FlightAware.com, sono già 7.700 , di cui 5.400 solo martedì. Scuole chiuse a New York , Boston, Philadelphia , così come molti uffici pubblici, compreso il Palazzo di Vetro dell'Onu .

Blackout stanno interessando diversi stati con circa 100mila utenze senza luce, dalla Virginia alla Pennsylvania.



New York sotto uno spesso manto bianco - New York si è svegliata con le strade già ricoperte da uno spesso manto bianco. A partire da mezzogiorno sono stati sospesi i collegamenti della linea Metro North da Grand Central, e come di consueto sono stati presi d'assalto i supermercati per fare scorta di acqua e viveri. Le autorità locali e statali hanno invitato i residenti a rimanere in casa evitando i viaggi non necessari.



"E' una bufera di neve molto seria, e tutti dovrebbero tenerlo in considerazione", ha detto il sindaco Bill de Blasio.