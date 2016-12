Usa, telefonata Obama-Merkel

Telefonata tra il presidente americano Barack Obama e la cancelliera tedesca Angela Merkel. Secondo quanto riportato dalla Casa Bianca, il presidente statunitense ha espresso preoccupazione per le nuove violenze nell'est dell'Ucraina e apprezzamento per la leadership di Berlino sul fronte dell'emergenza immigrazione in Europa, soprattutto per quel riguarda l'accoglienza dei profughi siriani.