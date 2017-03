Usa: teenager preparava strage a scuola, fermata dai genitori

Tragedia sventata nel Maryland: una studentessa di 18 anni aveva pianificato di uccidere il numero più alto di persone nel liceo da lei frequentato. A scoprire il piano sono stati i genitori della giovane, che hanno allertato la polizia. Nichole Cevario teneva un diario in cui aveva annotato con precisione come realizzare l'attacco in cui voleva morire lei stessa. Trovate munizioni, una pistola, materiale per realizzare piccoli ordigni.