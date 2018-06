16 giugno 2018 19:37 Usa, teenager autistico stupisce con discorso alla cerimonia di consegna dei diplomi: "Fate cose inaspettate" Sef Scott, che a causa del suo disturbo di solito parla poco o non parla, è stato accolto con applausi dalla folla commossa

La toga bordeaux, il cappello col tocco che tra poco tutti i diplomati lanceranno in aria per festeggiare la fine di un percorso, il liceo, e l'inizio di un altro, il college. Sef Scott sale sul palco, durante la cerimonia di consegna dei diplomi alla Plano Senior High School, in Texas. E già questo stupisce la folla che rimane per qualche secondo in silenzio. Ma la vera sorpresa è quando quest'adolescente affetto da autismo non-verbale inizia a parlare: "Fate cose inaspettate nella vostra vita". Giù dal palco, di fronte a lui, una platea di migliaia di persone.

"Inaspettato è la parola che dovete ricordare tutti - esordisce - come inaspettata, soprattutto per gli studenti dell'ultimo anno che mi conoscono bene, è la mia presenza su questo palco".



Scatta immediato l'applauso. La gente è stupefatta, il battito di mani è accompagnato da urla di incoraggiamento. Ma Scott non si ferma. Va avanti per 6 minuti, un tempo che spaventerebbe anche il più esperto oratore.



"Per chi non mi conoscesse, mi chiamo Sef Scott e sono uno studente con difficoltà di apprendimento. Per essere più precisi, ho l'autismo e un disturbo della comunicazione sociale", spiega.



E ancora: "A decidere cosa dire qui oggi mi hanno aiutato mia madre e il mio fratellino, che a soli 9 anni ha sconfitto un tumore al cervello e oggi fa discorsi per raccogliere fondi in attività di beneficenza".



Seguono le prime battute leggere, che mantengono alta l'attenzione. "Condividiamo tutti una cosa: ce l'abbiamo fatta - afferma grintoso - . Come faccio a saperlo? Beh, è ​​abbastanza ovvio: siete tutti qui con me indossando questi berretti e questi abiti. Sì, ho l'autismo, ma sono anche intelligente... Inaspettato, giusto? ".