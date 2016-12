Usa, Ted Cruz: "Yes We Can"

"Yes We Can": Ted Cruz, nel festeggiare la sua vittoria nei caucus dell'Iowa, rispolvera addirittura lo slogan del 2008 di Barack Obama, che proprio in Iowa sconfisse Hillary Clinton. Il grande sconfitto Donald Trump si dice comunque soddisfatto: "Abbiamo finito al secondo posto. E posso dire che sono orgoglioso del risultato. Mi congratulo con Ted Cruz".