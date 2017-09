Usa, tata da incubo: arrestata per maltrattamenti

Le immagini parlano chiaro. Maltrattata, spostata come una bambola e strattonata. È quello che ha subito - negli Usa - una bimba di 9 mesi, Laila. L’artefice è la sua tata che, anziché prendersi cura di lei, “cercava di tenerla buona” mentre faceva le pulizie. Dopo aver notato dei lividi sul corpo della piccola, la famiglia ha deciso di installare una telecamera nascosta in casa, puntata verso la culla. Dopo neanche un giorno, la baby sitter è stata colta in flagrante. Ora si trova in cella in attesa di giudizio.