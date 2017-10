Usa, sventato piano per attacchi a New York in stile Isis

Tre uomini sono stati arrestati e incriminati in quanto intenzionati a mettere a segno attacchi a New York nell'estate del 2016, analoghi a quelli ispirati dall'Isis. Lo rendono noto le autorità federali. Nel mirino c'erano concerti, stazioni della metropolitana e Times Square. Gli arresti sono stati effettuati in seguito ad un'inchiesta condotta dall'Fbi con un agente sotto copertura, che ha consentito di sventare i piani.

I tre finiti in manette sono Abdulrahman El Bahnasawy, 19enne canadese, Talha Haroon, 19enne cittadino Usa residente in Pakistan, e Russell Salic, 37enne filippino. Bahnasawy è stato arrestato nel New Jersey a maggio, durante un viaggio che secondo gli investigatori doveva servire per preparare gli attacchi; gli altri due sono invece stati presi in Pakistan e nelle Filippine, e le autorità americane ne hanno chiesto l'estradizione.