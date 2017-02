Usa, svastiche sulla metro: passeggeri cancellano simboli nazisti

Svastiche in metrò, passeggeri le cancellano 1 di 2 Facebook Facebook Svastiche in metrò, passeggeri le cancellano 2 di 2 Facebook Facebook Svastiche in metrò, passeggeri le cancellano leggi dopo slideshow ingrandisci

"Il treno era silenzioso: tutti si guardavano l'un l'altro, imbarazzati, senza sapere cosa fare", ha spiegato Locke, condividendo alcune fotografie. A quel punto un passeggero è intervenuto chiedendo agli altri se avessero in borsa qualcosa per cancellare quei simboli nazisti.



"Non ho mai visto così tante persone cercare nelle proprie borse e tasche contemporaneamente", ha raccontato Locke, "in due minuti tutti i simboli nazisti erano spariti". Una storia che è stata condivisa da oltre 430mila persone.



E quando un altro passeggero ha commentato "Credo che sia questa l'America di Trump". Subito la risposta: "No, signore. Non è così, non lo è stanotte e non lo sarà mai finché i newyorkesi avranno qualcosa da dire a riguardo".