Usa, Suv sbaglia manovra: giù da parcheggio multipiano, autista grave

Una distrazione al volante, una manovra sbagliata e il Suv vola dal quarto piano del parcheggio sul selciato sottostante, lungo Allegheny Avenue, a Towson. Grave la conducente, ma poteva andare peggio.



Miracolosamente, infatti, in quell'attimo, rimasto impresso nella memoria di una telecamera di sicurezza, non stavano passando pedoni. Il tempestivo intervento di alcuni presenti e le chiamate al 911 hanno permesso, poi, di trarre in salvo l'autista, ricoverata in ospedale in gravi condizioni.