Usa: sussulto in mondo filatelia, ricompare il "Jenny rovesciato"

Non se ne aveva traccia dal 1955 quando era stato trafugato in circostanze misteriose, adesso ricompare provocando un sussulto tra gli appassionati di filatelia: è il "Jenny rovesciato", uno dei francobolli più rari stampati negli Stati Uniti, riapparso in una casa d'aste di New York, che rivela poco sulla sua provenienza. Prodotto nel 1918, il raro francobollo raffigura un aeroplano capovolto, un errore nella stampa della vignetta cui si deve la sua rarità.