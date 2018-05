Usa, supera la sicurezza per dimostrare che lo zaino non è un ordigno: arrestato

Attimi di paura a Milwaukee, dove un possibile allarme bomba ha messo in allerta polizia e artificieri. Avvisati della presenza di uno zaino sospetto abbandonato in mezzo alla strada, gli agenti sono subito intervenuti prendendo le dovute misure e agendo con cautela non sapendo a cosa sarebbero andati incontro. Nonostante la zona fosse stata messa in sicurezza, tuttavia, un ciclista ha superato il cordone e cominciato a svuotare lo zaino per dimostrare come non ci fosse nulla di pericoloso al suo interno. Il suo gesto sconsiderato ha portato la polizia a intervenire nell'immediato, bloccandolo e arrestandolo. Non si conoscono le generalità dell'uomo o il motivo per cui abbia agito così, né sono state al momento condivise ulteriori informazioni.