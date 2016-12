Usa, super nonna festeggia 86 anni con il suo 86° pronipote

A festeggiarla ci hanno pensato i media locali americani che parlano davvero di un evento incredibile. Soprattutto per noi italiani dove la bassa natalità è ormai un evento radicato nella nostra società. Qui invece stiamo parlando di un clan composto da 150 persone.



Ma forse nemmeno Marie, quando nel 1949 ha sposato il suo Gerald, si immaginava tanto. Ai cronisti ha detto di aver sempre desiderato una grande famiglia e immaginava di arrivare a una dozzina di figli. E invece è andata oltre: 15 bambini, dieci femmine e cinque maschi per l'esattezza.



"Non ho pensato altro che alla famiglia in tutta la vita", ha dichiarato. E come darle torto. Nel frattempo però i figli sono cresciuti e a loro volta le hanno dato dei nipoti: 68. E anche loro sono cresciuti e hanno iniziato a formare le loro famiglie. E arriviamo ai bis-nipoti. L'ultima, Blakely Grace, è l'86.ma arrivata in concomitanza col compleanno della bisnonna. E sarà l'ultima in ordine temporale solo per poco visto che sono in arrivo nelle prossime settimane altri due bimbi. "Purtroppo", se così vogliamo dire, Marie non è detentrice del record visto che una coppia di nonnetti dell'Illinois può contare già su 100 bisnipoti. Ma la "gara" è ancora aperta e vedremo chi la spunterà.