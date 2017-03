Usa: sulla costa est attesa tempesta di neve, centinaia di voli già cancellati

La costa est degli Stati Uniti attende una tempesta di neve che i meteorologi hanno già definito la peggiore della stagione. Le precipitazioni potrebbero portare ad accumuli tra i 30 e i 60 centimetri nell'area compresa tra Washington e il Maine, passano anche per le città di Filadelfia, Boston e New York. Qui centinaia di voli sono già stati cancellati e si chiede ai cittadini di evitare spostamenti se non necessari.

La bufera Stella, in arrivo da ovest, si unirà ad un vortice di bassa pressione presente sulla costa atlantica, facendo si' che i fenomeni si intensifichino. A causa della tempesta il portavoce della Casa Bianca, Sean Spicer, ha annunciato che la visita della cancelliera tedesca Angela Merkel è stata rinviata a venerdì.



Il servizio meteorologico ha emesso un'allerta neve per New York, New Jersey e Connecticut che riguarda 19 milioni di persone, ma comprende anche diverse altre zone in numerosi stati della costa orientale del Paese, dalla North Carolina al Maine. Le scuole sono a rischio chiusura.



A New York per la prima volta quest'anno è stato deciso di dispiegare tutta la 'flotta' anti-neve, a partire da 689 spargisale, nei cinque distretti della metropoli. Intanto, le precipitazioni hanno già investito il Midwest, dal South Dakota al Minnesota, oltre ad Iowa, Illinois, Indiana, Ohio e Michigan.