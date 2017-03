Usa: sulla costa est attesa tempesta di neve, centinaia di voli cancellati

La costa est degli Stati Uniti attende una tempesta di neve che i meteorologi hanno già definito la peggiore della stagione. Le precipitazioni potrebbero portare ad accumuli tra i 30 e i 60 centimetri nell'area compresa tra Washington e il Maine, passano anche per le città di Filadelfia, Boston e New York. Qui centinaia di voli sono già stati cancellati e si chiede ai cittadini di evitare spostamenti se non necessari.