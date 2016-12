Usa, stuprò la figlia adolescente: condannato a 1.503 anni di carcere

Un 41enne americano è stato condannato a 1.503 anni di carcere per aver stuprato la figlia teenager due o tre volte fra il 2009 e il 2013. Il giudice ha definito l'uomo un "serio pericolo per la società", mettendo in evidenza come non abbia mai dimostrato alcun rimorso per quanto ha fatto e abbia anzi puntato il dito contro la figlia, criticandola per il suo atteggiamento.