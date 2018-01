Usa, stretta su voli cargo da Medio Oriente per terrorismo

Stretta sui voli cargo come misura anti terrorismo. L'ente per la sicurezza del trasporto americano (Tsa) ha annunciato che sei compagnie aeree del Medio Oriente hanno accettato di partecipare al programma "Acas" (Air Cargo Advance Screening) con l'obbligo di fornite all'immigrazione e all'agenzia di protezione dei confini americana informazioni sui cargo in arrivo negli Stati Uniti prima che sia effettuato il carico a bordo.