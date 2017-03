Usa, strage Orlando: libertà su cauzione per la vedova del killer

Non c'è rischio di fuga né pericolosità sociale: così un giudice americano ha concesso la libertà su cauzione a Noor Salman, la vedova di Omar Mateen, il killer della strage nel nightclub di Orlando, in Florida. La decisione è stata congelata per due giorni in attesa del ricorso dell'accusa, ma le polemiche sono già roventi. Salman è accusata di ostruzionismo della giustizia e di favoreggiamento materiale dell'Isis.